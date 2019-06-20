Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотикахРИА Новости 09:53

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.

с чего всё началось

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

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