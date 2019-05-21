Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из БалашихиРБК 04:06

Судмедэксперт Михаил Клейменов, который обнаружил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле 2017 года, признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и приговорен к 10 месяцам исправительных работ.
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Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Газета.Ru05:17

Папа «пьяного мальчика» Роман Шимко: «Я буду обжаловать приговор»

Подмосковье Сегодня04:53

Судмедэксперта приговорили к исправительным работам за алкоголь в крови Алеши Шимко

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Отец «пьяного мальчика» потребует более жёсткого наказания для судмедэксперта

Life.ru03:54

Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка

ТАСС02:44

Суд признал виновным эксперта, нашедшего алкоголь в крови «пьяного мальчика» в Балашихе

Вести Подмосковья03:35

Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребёнка

Говорит Москва03:01
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Накануне участник заседания Совета Думы сообщил "Интерфаксу", что в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции зала заседаний нижней палаты парламента придется провести дополнительные исследования.
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Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

МИД Украины может возглавить посол при НАТО Пристайко

Во вторник Пристайко заявил агентству "Интерфакс-Украина", что готов возглавить министерство, если получит такое предложение от президента Зеленского.
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Гаджеты

Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки

Творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого является Баста, совместно с группой компаний Inventive Retail Group объявило о запуске бренда аудиотехники Z. Под брендом будут выпускать наушники и колонки.
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Политика

Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить барьер в Раду

Депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник сообщил после консультаций с президентом Украины, что Владимир Зеленский предложил принять изменения в избирательное законодательство, с тем, чтобы "убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%", передает издание "Страна".
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Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Футбол

«Локомотив» видеороликом представил финал Кубка России

Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».
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Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах

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Обновлено в 06:55
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Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
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Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

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РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
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Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме

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Технологии

«ВКонтакте» запустила платформу «Биржа авторов»

«Биржа авторов» позволит пользователям разместить портфолио и откликаться на задачи, а компаниям — подбирать проверенных специалистов, отмеченных «огнем Прометея», внутренним знаком качества российской соцсети Платформа «Биржа авторов» на данный момент представляет 1059 исполнителей.
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Армия и оружие

Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
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Армия и оружие

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Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
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Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубля

Официальный курс евро на среду вырос на 0,23 копейки — до 71,9654 рубля, курс доллара увеличился на 4,84 копейки — до 64,5372 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

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Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
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Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

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Армия и оружие

США удивила низкая стоимость Су-57 по сравнению с Су-35

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Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
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Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
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Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
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