Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из БалашихиРБК 04:06
Судмедэксперт Михаил Клейменов, который обнаружил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле 2017 года, признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и приговорен к 10 месяцам исправительных работ.
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Суд признал виновным эксперта, нашедшего алкоголь в крови «пьяного мальчика» в Балашихе
Вести Подмосковья03:35
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