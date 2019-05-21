Происшествия
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчикеBFM.ru 08:11
Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году. Мужчину признали виновным по статье «халатность», сообщает ТАСС.
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Суд признал виновным эксперта, нашедшего алкоголь в крови «пьяного мальчика» в Балашихе
Вести Подмосковья03:35
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Политика
Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину
Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
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Транспорт
Три станции на «фиолетовой» ветке московского метро закроют 25 мая
В субботу, 25 мая, на Таганско-Краснопресненской линии метро для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 09:00
Единоборства
Малиньяджи ударил Лобова микрофоном во время пресс-конференции
Пресс-конференция, проходившая в рамках дуэли взглядов перед боем Bare Knuckle FC Поли Малиньяджи — Артём Лобов, завершилась скандалом.
Обновлено в 02:36
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти
Из-за несоответствия качественным показателям компания «Укртранснафта» 26 апреля объявила о приостановке транзита российской нефти, поступающей по магистральному нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию.
Обновлено в 06:50
Политика
Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
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«ВКонтакте» запустила «Биржу авторов»
"ВКонтакте" запустила "Биржу авторов" - платформу, на которой можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов и копирайтеров.
Обновлено в 06:36
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Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ
Кремль не видит новаций в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции США против России.
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В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Политика
Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве
Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Общество
В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора
Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.
Обновлено вчера в 10:55
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Екатеринбурге задержали вылет Sukhoi Superjet 100 из-за проверки
В Екатеринбурге задержали вылет самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Политика
В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ
Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Интернет
Информация Instagram найдена в незащищенном онлайн-кеше
Instagram пытался выяснить, как личная контактная информация миллионов влиятельных пользователей сервиса была собрана в незащищенной онлайн-базе данных.
Обновлено в 06:11
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Транспорт
Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве
Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Экономика
Дочь Лужкова продала за $20 квартиры стоимостью $2,6 млн
Обновлено в 07:24
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой
Обновлено в 07:29
Футбол
Мохаммади летом покинет «Ахмат»
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией
Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский назвал причину роспуска Рады
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:27
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Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
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