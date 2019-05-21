Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчикеBFM.ru 08:11

Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году. Мужчину признали виновным по статье «халатность», сообщает ТАСС.
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Судмедэксперт по делу Алеши Шимко получил наказание. Семье ребенка этого мало

Телеканал 360°07:48

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Газета.Ru05:17

Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка

ТАСС02:44

Суд признал виновным эксперта, нашедшего алкоголь в крови «пьяного мальчика» в Балашихе

Вести Подмосковья03:35

Отец «пьяного мальчика» потребует более жёсткого наказания для судмедэксперта

Life.ru03:54

Папа «пьяного мальчика» Роман Шимко: «Я буду обжаловать приговор»

Подмосковье Сегодня04:53

Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребёнка

Говорит Москва03:01
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Политика

Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину

Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Транспорт

Три станции на «фиолетовой» ветке московского метро закроют 25 мая

В субботу, 25 мая, на Таганско-Краснопресненской линии метро для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 09:00
Единоборства

Малиньяджи ударил Лобова микрофоном во время пресс-конференции

Пресс-конференция, проходившая в рамках дуэли взглядов перед боем Bare Knuckle FC Поли Малиньяджи — Артём Лобов, завершилась скандалом.
Обновлено в 02:36
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти

Из-за несоответствия качественным показателям компания «Укртранснафта» 26 апреля объявила о приостановке транзита российской нефти, поступающей по магистральному нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию.
Обновлено в 06:50
Политика

Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Технологии

«ВКонтакте» запустила «Биржу авторов»

"ВКонтакте" запустила "Биржу авторов" - платформу, на которой можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов и копирайтеров.
Обновлено в 06:36
Политика

Кремль не видит новаций в призыве Зеленского усилить санкции против РФ

Кремль не видит новаций в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции США против России.
Обновлено в 05:42
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Обновлено в 04:17
Политика

Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве

Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Общество

«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки

Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Общество

В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора

Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.
Обновлено вчера в 10:55
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Екатеринбурге задержали вылет Sukhoi Superjet 100 из-за проверки

В Екатеринбурге задержали вылет самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР попало на видео

Обновлено в 06:54
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика

Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского

Обновлено в 06:29
Политика

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Интернет

Информация Instagram найдена в незащищенном онлайн-кеше

Instagram пытался выяснить, как личная контактная информация миллионов влиятельных пользователей сервиса была собрана в незащищенной онлайн-базе данных.
Обновлено в 06:11
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Транспорт

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Футбол

Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Экономика

Дочь Лужкова продала за $20 квартиры стоимостью $2,6 млн

Обновлено в 07:24
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:29
Футбол

Мохаммади летом покинет «Ахмат»

Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией

Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский назвал причину роспуска Рады

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
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