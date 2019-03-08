Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба ТрампаГазета.Ru 19:24

Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.

Политика Почти вся Венесуэла осталась без электричества из-за сбоя Массовые отключения электричества зафиксированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны Каракасе, сообщает газета El Nacional.

Политика Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально объявили о расставании Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях.

Политика Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL заявила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики.

Политика В Китае анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить визит в Россию в 2019 году.

Политика ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты Украины Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила список кандидатов в президенты страны, в общей сложности в президентской гонке будут участвовать 39 человек.

Политика Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры» Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

Политика Пентагон может лишить Илона Маска доступа к секретным данным Как рассказал агентству представитель Пентагона, у Илона Маска есть доступ к секретным данным, потому что SpaceX занимается запусками военных спутников.

Космос Туристы «КосмоКурса» смогут взять в космос домашних животных Туристы, которые отправятся в космос на корабле "КосмоКурса" смогут за дополнительную плату взять с собой в полет своих домашних животных.

Политика Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.

Наука Ученые назвали опасность высокого уровня тестостерона Исследователи Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга рассказали об опасности, которую таит в себе высокий уровень тестостерона у мужчин.

Хоккей НХЛ. Павел Бучневич забросил две шайбы в ворота «Детройта» "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях уступил "Детройт Ред Уингз" в серии буллитов 2:3. Обе шайбы в составе проигравших забросил Павел Бучневич.

Происшествия В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.

Космос Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара» Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.

Политика В США умер старейший член палаты представителей В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Происшествия Берлускони снова стал фигурантом коррупционного дела Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони проходит подозреваемым по делу о коррупции при вынесении решений одним из высших надзорных органов, сообщает агентство Agi.

Финансы Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.

Политика МИД подтвердил задержание граждан США в Новороссийске Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске.

Политика Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.

Политика Тимошенко письменно обязалась вернуть Украине Крым Лидер украинской партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подписала письменное обязательство, в котором пообещала вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева в случае своей победы на выборах главы государства.

Финансы Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.

Происшествия Немец получил пожизненное за отравление еды своих коллег Немецкий рабочий получил пожизненный срок заключения за то, что подсыпал своим коллегам в еду яд. Об этом сообщает Associated Press.