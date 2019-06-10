Происшествия
Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режимаИнтерфакс 06:21
Замоскворецкий суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру по делу о коррупции и организованном преступном сообществе.
Читать в источнике
Оценить193
с чего всё началось
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник снял обвинение в создании преступного сообщества и приговорил к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, признав виновным в мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств, передает корр. ТАСС из зала суда.ТАСС10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекорд
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу не живёт с мужем Брэдом Фэлчаком ради сохранения брака
Гвинет Пэлтроу с мужем Брэдом Фэлчаком являются занятыми людьми и не могут себе позволить наслаждаться обществом друг друга постоянно.
Обновлено в 11:11
Спорт
Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:49
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено вчера в 15:39
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
«Шальке» арендовал талантливого защитника «Эвертона»
Правый защитник "Эвертона" и молодёжной сборной Англии Джонджо Келли проведёт ближайший сезон в "Шальке", куда перешел на правах аренды.
Обновлено в 13:52
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.
Обновлено в 13:12
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Авто
Mazda выпустит свой первый электрокар в 2020 году
По словам господина Акиры Марумото, первый электрокар Mazda будет анонсирован уже в 2020 году.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
В Петербург на парад в честь Дня ВМФ придёт корабль из Крыма
В понедельник, 10 июня, стало известно, что в Петербург на парад, посвящённый Дню Военно-Морского Флота, придёт корабль «Василь Быков», базирующийся в Севастополе.
Обновлено в 08:35
Авто
Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке
Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Политика
В Кремле прокомментировали дело Голунова
В Кремле прокомментировали дело журналиста Ивана Голунова, которого задержали в Москве в минувший четверг по подозрению в продаже наркотиков.
Обновлено в 08:52
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48