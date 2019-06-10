Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режимаИнтерфакс 06:21

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник снял обвинение в создании преступного сообщества и приговорил к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, признав виновным в мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств, передает корр. ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Замоскворецкий суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру по делу о коррупции и организованном преступном сообществе.

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