Общество

Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
Газета.Ru
вчера в 12:54

Мировой суд Москвы приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую по статье за нарушение тайны его личной жизни к 200 часам обязательных работ. Прокурор, в свою очередь, требовал назначить 250 часов бывшей жене известного актера театра и кино Армена Джигарханяна.
Газета.Ruвчера в 12:54

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Московский Комсомолецвчера в 17:27

Экс-жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ

РБКвчера в 12:25

Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ

ТАССвчера в 12:41

Суд в Москве назначил бывшей жене Джигарханяна 200 часов работ за незаконную слежку

Интерфаксвчера в 11:08

Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 250 часам обязательных работ

RT на русскомвчера в 11:04

Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ

РИА Новостивчера в 11:03
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Актёр
Советский, армянский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, театральный педагог. Народный артист СССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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