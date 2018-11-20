Общество
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене ДжигарханянаГазета.Ruвчера в 12:54
Мировой суд Москвы приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую по статье за нарушение тайны его личной жизни к 200 часам обязательных работ. Прокурор, в свою очередь, требовал назначить 250 часов бывшей жене известного актера театра и кино Армена Джигарханяна.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Последнее желание Джигарханяна: Цымбалюк зло прокомментировала приговор
Московский Комсомолецвчера в 17:27
Суд в Москве назначил бывшей жене Джигарханяна 200 часов работ за незаконную слежку
Интерфаксвчера в 11:08
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