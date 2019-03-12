Происшествия
Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатораРБК 10:57
Сенатор остался без зарплаты Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Такое решение суд принял во вторник, 12 марта, по ходатайству Следственного комитета.
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с чего всё началось
Басманный суд Москвы во вторник временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Юнона Царева.Интерфакс10:35
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Армия и оружие
Источник: запуск «Гонцов» перенесли из-за отсутствия украинской аппаратуры
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Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
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Происшествия
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Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы
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Обновлено в 18:51
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20-летний игрок «Краснодара» объяснил отказ подписывать новый контракт
Иван Игнатьев объяснил, почему отказался подписывать пятилетний контракт с «Краснодаром» с увеличением зарплаты.
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Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос
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Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
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Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
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