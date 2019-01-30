Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатораВедомости вчера в 10:41

Басманный суд Москвы во вторник временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Юнона Царева.

с чего всё началось

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает «Интерфакс». Арашуков будет отстранен от должности до приговора суда или прекращения уголовного преследования.

Политика Палата представителей США приняла пакет антироссийских законопроектов Еще один законопроект – Кремлевский акт – требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.

Политика Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Общество Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы в мае На улицы Москвы и Казани в конце апреля — в начале мая 2019 года выйдут первые автомобили-беспилотники, Всего на столичные магистрали выйдут около 150 беспилотных автомобилей, пишет «Вечерняя Москва».

Происшествия Возгорание на газопроводе в ХМАО прекратилось Разрыв с возгоранием произошел на 603-м километре газопровода "Ямбург - Тула-2" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Югорск") около 20:24 мск 12 марта.

Общество Названы самые населенные регионы России Ранее в марте Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью.

Происшествия Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».

Политика NYT: в Калифорнии введут мораторий на смертную казнь Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате. Об этом сообщает The New York Times.

Политика Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.

Происшествия Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.

Политика ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания» Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания".

Общество Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.

Происшествия В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.

Происшествия S7 временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 S7 Airlines временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.

Политика Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.

Наука Ученые назвали главную причину смертельных болезней сердца Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что загрязнение воздуха приводит к большему числу смертей, чем было принято считать раньше.

Происшествия В Приамурье волк напал на четырех жителей села Четверо жителей села Нижняя Ильиновка, Михайловского района Амурской области стали жертвами нападения волка.

Общество Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг.

Происшествия В Барнауле пациентку изуродовали во время круговой подтяжки лица Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками частной медицинской клиники Барнаула.

Авто Toyota представила для рынка России спецверсию Land Cruiser Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальные версии внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado от заводского тюнинг-ателье TRD (Toyota Racing Development).