Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к властиКоммерсантъ 13:33
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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Авто
Opel отказался от производства сразу трех моделей
Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
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Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами исследовали белки, из которых состоит Wnt-сигнальный путь стволовых клеток мультиформной глиобластомы, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга.
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Медики рассказали о потенциальной опасности газированной воды
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Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
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Стала известна дата выхода консоли PlayStation 4 Super Slim
В сети появилась информация касательно точной даты выхода игровой приставки PlayStation 4 Super Slim.
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Самая популярная туристическая улица в Сан-Франциско станет платной
Сан-Франциско сделает платной самую популярную туристическую улицу Ломбард-стрит в Сан-Франциско считается одной из самых популярных в мире: небольшой участок спуска с Русского холма представляет собой настоящий серпантин, окруженный живописными клумбами.
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