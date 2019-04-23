Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к властиКоммерсантъ 13:33

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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В Новгородской области блогера осудили по статье о неуважении к власти

РБК14:29

Первый россиянин наказан за неуважение к власти

Интерфакс13:55

В Новгородской области суд назначил первый штраф по закону о неуважении к власти

Дождь13:22

В Новгородской области суд назначил штраф по новому закону о неуважении к власти

Эхо Москвы14:30

Суд впервые штрафовал гражданина России за оскорбление власти

Московский Комсомолец13:08

В Новгородской области впервые оштрафовали за посты в соцсети по закону о «явном неуважении к государству»

Медиазона12:55

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Коммерсантъ13:33
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Политика

Меркель и Зеленский поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Кино

Звезда «Игры престолов» снимется в новой экранизации «Тёмной башни»

Обновлено в 13:41
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Интернет

Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов

Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

На синей ветке метро произошел сбой

Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Америка переходит на новое стрелковое оружие стандарта NGSW

Соединенные Штаты переходят с массового калибра 5,56 мм на новый калибр 6,8 мм.
Обновлено в 14:04
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Космос

На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение, сообщает Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»

В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика

Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России

18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
Обновлено в 13:41
Политика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».
Обновлено в 12:38
Политика

Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку

Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Политика

Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Гаджеты

Meizu представила долгоиграющие беспроводные наушники POP2

Обновлено в 12:49
Игры

Мобильная Dota Auto Chess уже доступна всем желающим

Китайская модификация к Dota 2 — Dota Auto Chess — стала рекордно популярной сразу после появления в мастерской Steam.
Обновлено в 12:01
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Максима Галкина

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Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены

Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
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Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Политика

Минюст просит США передать России осужденного летчика Ярошенко

Минюст РФ подготовил для отправки в США новый запрос о передаче России летчика Константина Ярошенко, чтобы тот отбывал наказание на родине.
Обновлено в 11:42
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Здоровье

Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек

Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено в 10:04
Авто

Илон Маск запустит сервис беспилотного такси

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.
Обновлено в 03:37
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