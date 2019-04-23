Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к властиКоммерсантъ 13:33
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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Происшествия
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Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
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В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»
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Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
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18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
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Политика
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Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
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Авто
Илон Маск запустит сервис беспилотного такси
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