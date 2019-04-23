Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к властиВедомости 14:03
В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по указанной статье. В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ.
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Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Обновлено в 22:23
Политика
Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 22:09
Общество
Более 200 нарушений норм пожарной безопасности выявлено в Приморье
Отмечается, что, по информации начальника регионального главка МЧС Романа Чурсина, из 104 населенных пунктов, подверженных опасности перехода лесных пожаров, в 89 выявлено 220 нарушений противопожарных мер.
Обновлено в 21:31
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер
В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей
Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Обновлено в 17:01
Политика
Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова
Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:47
Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Спорт
Фигурист Ковтун завершил карьеру
Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем
Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Обновлено в 05:24
Политика
О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено в 21:41
Футбол
«Ювентус» решил избавиться от привычных полос на форме
Туринский "Ювентус" решил в предстоящем сезоне изменить привычный стиль экипировки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:16
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Космос
Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» готовят к отправке на Байконур
Обсерватория состоит из двух уникальных телескопов, которые разработали российские и немецкие ученые. В июне спутник запустят на орбиту.
Обновлено в 00:57
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.
Обновлено в 10:57
Авто
Tesla представила работу своего автопилота
Ранее глава американской компании Tesla Илон Маск заявлял, что планирует в 2020 году запустить на территории Соединённых Штатов службу беспилотного такси.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 20:00
Теннис
Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте
В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.
Обновлено в 08:00