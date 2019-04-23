Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к властиВедомости вчера в 14:03
В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по указанной статье. В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ.
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Политика
Российские журналисты призвали Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть ситуацию с арестом главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Обновлено в 03:23
Политика
Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз ТКО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 04:11
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Экономика
Каждый седьмой пенсионер уже в мае получит повышенную пенсию
Федеральную социальную доплату получают пенсионеры, у которых расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума в их регионе, который, в свою очередь, ниже общероссийского значения.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»
Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Музыка
Bosco Fresh Fest назвал первых хедлайнеров. В Москву едут Джеймс Блейк и Рошин Мерфи!
Организаторы Bosco Fresh Fest рассказали «Афише Daily», что первыми хедлайнерами восьмого фестиваля, который пройдет 29 июня, станут британский певец Джеймс Блейк и певица Рошин Мерфи.
Обновлено в 04:00
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»
Частно-государственный "Патриот" Минобороны планирует построить в парке "Патриот" 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.
Обновлено в 04:28
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
ВМФ России решил продолжить заказ уже испытанных надводных кораблей
В присутствии президента Владимира Путина на петербургской «Северной верфи» прошла закладка двух новых фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также стыковка блоков корпуса головного корвета «Меркурий» проекта 20386.
Обновлено вчера в 16:34
Музыка
Сергей Лазарев обещал не повторяться на Евровидении
В Тель-Авиве Сергей Лазарев исполнит песню Scream, которую написал греческий композитор Димитрис Контопулос, а слова - американка Шарон Вон.
Обновлено вчера в 20:00
Наука
Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли
Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Здоровье
Сотрудники РАН разоблачили популярного блогера
Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований подвергли жесткой критике деятельность блогера Елены Корниловой, которая популяризировала сомнительные вещества.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Экономика
ТМК в 1 квартале снизила отгрузку труб на 2%
Общий объем отгрузки труб ТМК в 1 квартале 2019 года снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 966 тысяч тонн, что объясняется снижением отгрузки как бесшовных, так и сварных труб (на 1% и 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно).
Обновлено в 03:04
Политика
Мэй пригласила Зеленского в Британию
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда останется в Соляном переулке
Ко всему прочему врио губернатора Беглов предложил создать филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда в странах СНГ.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери
Завтра, 24 апреля, исполнится сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заявила, что готова к замужеству
Обновлено в 04:29