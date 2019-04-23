Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к властиВедомости вчера в 14:03

В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по указанной статье. В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ.
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Первый россиянин наказан за неуважение к власти

Интерфаксвчера в 13:55

Россиянин, обвиненный в «неуважении к власти», намерен судиться до последнего

Росбалт04:50

Оштрафованный за оскорбление государства мужчина намерен обратиться в ЕСПЧ

РИА Новости03:54

Житель Новгородской области, которого оштрафовали за нецензурный пост «ВК» в адрес Путина, обжалует решение суда

Эхо Москвы06:00

Кремль заявил об отсутствии информации по делу о неуважении к власти

РБК06:37

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Коммерсантъвчера в 13:33

В Новгородской области впервые оштрафовали за посты в соцсети по закону о «явном неуважении к государству»

Медиазонавчера в 12:55
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Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин обсудит проблему с пожарами в Забайкалье

Президент Владимир Путин по пути во Владивосток совершит остановку в Чите, чтобы провести совещание по пожарам в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:59
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Теннис

Потапова снялась по ходу матча с Козловой на старте турнира в Стамбуле

Обновлено в 06:14
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США

России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 05:50
Игры

Авторы For Honor представили кинематографический трейлер нового героя

На официальном YouTube-канале студии Ubisoft разработчики For Honor представили кинематографический трейлер нового героя игры.
Обновлено в 03:01
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Глава МИД Турции пригрозил найти замену F-35 в другой стране

Ранее СМИ сообщали, что, в случае невозможности получить у США F-35, Анкара может закупить российские самолеты пятого поколения Су-57 Если США откажутся поставить Турции истребители пятого поколения F-35, республика удовлетворит потребность в аналогичных самолетах в другой стране.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Общество

В российских регионах студентов привлекают на шествие «Бессмертный полк» по разнарядке

Ранее в Саратове преподаватели выступили против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:31
Культура

Умер французский рок-музыкант Дик Риверс

Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. Настоящее имя рок-исполнителя - Эрве Форнери.
Обновлено в 07:18
Происшествия

СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых

Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
Обновлено в 06:53
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

Всего по стране действует 148 тыс. таксофонов.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше

Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки

17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Кино

Леонардо Ди Каприо снимется в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

Леонардо Ди Каприо находится на заключительной стадии переговоров со студией Fox Searchlight о съемках в новом фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».
Обновлено в 02:53
Политика

Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года

Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии

«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Транспорт

Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено вчера в 10:03
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