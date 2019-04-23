Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к властиВедомости 14:03

В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по указанной статье. В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ.
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Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства

РИА Новости16:21

Суд в России впервые вынес решение по закону о неуважении к власти

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Правозащитники сообщили о первом в России штрафе за неуважение к власти

РБК14:29

Первый россиянин наказан за неуважение к власти

Интерфакс13:55

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

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Говорит Москва14:24

В Новгородской области суд назначил первый штраф по закону о неуважении к власти

Дождь13:22
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Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Обновлено в 11:32
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
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Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
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Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas

Обновлено в 06:49
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Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

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Экономика

Продажи новостроек в США неожиданно увеличились в марте

В США по итогам марта 2019 года неожиданно увеличились продажи новых домов.
Обновлено в 11:05
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Российские С-300 в Сирии уничтожили израильскую «ракету-убийцу»

Обновлено в 08:26
Кино

Звезда «Игры престолов» снимется в новой экранизации «Тёмной башни»

Обновлено в 13:41
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Вооруженных джихадистов задержали в Приморье

При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.
Обновлено в 10:49
Политика

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 17:40
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Футбол

Самедов тренируется в общей группе «Крыльев Советов»

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов во вторник тренировался в общей группе, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Обновлено в 16:14
Происшествия

В Подмосковье загорелся полигон отходов

Возгорание на площади порядка 350 квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городском округе Щелково Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
Обновлено в 16:23
Общество

В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона

Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль

Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Здоровье

100 болезней в одной. Трёхлетняя кампания «Я есть и буду» стартовала в России

В этом году стартует трехлетняя кампания «Я есть и буду» — призыв к осмыслению, что может сделать человек в борьбе против рака.
Обновлено в 03:25
Технологии

Некоторые разработчики Fortnite работают от 70 до 100 часов в неделю

Работники студии Epic Games рассказали, что из-за популярности Fortnite им приходится работать от 70 до 100 часов в неделю.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Липецке в квартире нашли голодных детей без матери

Обновлено в 11:10
Общество

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Авто

Компания Renault показала новый электрический фургон

Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа.
Обновлено в 12:26
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