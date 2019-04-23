Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к властиВедомости 14:03
В картотеке Чудовского районного суда размещена информация по делу гражданина Картыжева, в отношении которого 22 апреля суд вынес решение о наказании по указанной статье. В России уже применяли закон о неуважении к власти, но в отношении СМИ.
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Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Обновлено в 11:32
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Игры
Нейросети в четыре раза улучшили текстуры Fallout: New Vegas
Обновлено в 06:49
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Экономика
Продажи новостроек в США неожиданно увеличились в марте
В США по итогам марта 2019 года неожиданно увеличились продажи новых домов.
Обновлено в 11:05
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Вооруженных джихадистов задержали в Приморье
При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.
Обновлено в 10:49
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 17:40
Футбол
Самедов тренируется в общей группе «Крыльев Советов»
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов во вторник тренировался в общей группе, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Подмосковье загорелся полигон отходов
Возгорание на площади порядка 350 квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городском округе Щелково Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
Обновлено в 16:23
Общество
В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона
Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Здоровье
100 болезней в одной. Трёхлетняя кампания «Я есть и буду» стартовала в России
В этом году стартует трехлетняя кампания «Я есть и буду» — призыв к осмыслению, что может сделать человек в борьбе против рака.
Обновлено в 03:25
Технологии
Некоторые разработчики Fortnite работают от 70 до 100 часов в неделю
Работники студии Epic Games рассказали, что из-за популярности Fortnite им приходится работать от 70 до 100 часов в неделю.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Липецке в квартире нашли голодных детей без матери
Обновлено в 11:10
Общество
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Авто
Компания Renault показала новый электрический фургон
Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа.
Обновлено в 12:26