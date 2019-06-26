Общество

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танцаИнтерфакс 15:18

В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия. Решение о наказании за проявление неуважения в форме танца в России приняли впервые.
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с чего всё началось
Советский суд Брянска оштрафовал
 на 30 тысяч рублей местную жительницу А. Червякову за видео танца в стиле реггетон на площадке памятника «Курган Бессмертия».
Новая газета13:16

Подробнее о событии

Жительницу Брянска оштрафовали на 30 тыс. рублей за танцы на Кургане Бессмертия

ТАСС16:30

Девушку из Брянска оштрафовали за неуважение к обществу в форме танца

Брянские новости16:10

Девушку из Брянска оштрафовали за видео танца по закону о неуважении к власти

Новая газета13:16

В Брянске девушку за танцы на Кургане оштрафовали на 30 тыс. рублей

БрянскToday15:08

В России впервые осудили человека за неуважительный к власти танец

Ведомости14:43

Жительницу Брянска оштрафовали за неуважение к обществу из-за танца у памятника

Дождь13:29

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

Интерфакс15:18
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Путешествия

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Сообщается также, что общее число туристов, заключивших договоры на поездки в Грузию на период с 8 июля и до конца текущего года составляет 3,71 тысячи человек.
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Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
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Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
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Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".
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В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:11
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Крыму на учениях погибли двое военнослужащих

Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
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Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
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Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
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Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
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Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.
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Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

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Общество

Сергиев Посад дождется своей реновации

Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор.
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Гаджеты

Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей

Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
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Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы

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Общество

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Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Авто

Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
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В продажу поступили 120 уровней Battle Pass со скидкой

Четверть от вырученных с продаж Battle Level Bundle и уровней Battle Pass без скидки денег идёт в призовой фонд The International 2019.
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Футбол

Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
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Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
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