Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танцаИнтерфакс 15:18
В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия. Решение о наказании за проявление неуважения в форме танца в России приняли впервые.
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с чего всё началось
Советский суд Брянска оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу А. Червякову за видео танца в стиле реггетон на площадке памятника «Курган Бессмертия».Новая газета13:16
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