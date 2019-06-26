Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танцаИнтерфакс 15:18

с чего всё началось

В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия. Решение о наказании за проявление неуважения в форме танца в России приняли впервые.

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

Путешествия Ростуризм назвал число российских туристов в Грузии Сообщается также, что общее число туристов, заключивших договоры на поездки в Грузию на период с 8 июля и до конца текущего года составляет 3,71 тысячи человек.

Транспорт Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.

Происшествия В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.

Экономика В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19% По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.

Политика КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.

Происшествия В центре Энгельса горит рынок «Изобильный» Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.

Шоу-бизнес Михаил Пореченков утопил квадроцикл Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".

Политика Украинский моряк-провокатор женился в российском СИЗО В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.

Политика Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.

Экономика Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Происшествия В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Авто В России названы города с самым большим количеством автомобилей Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.

Общество Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.

Общество Сергиев Посад дождется своей реновации Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор.

Гаджеты Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.

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