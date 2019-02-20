Финансы
Суд во Франции оштрафовал швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евроИнфорос 08:43
Исправительный суд Парижа наложил штраф в размере 3,7 млрд евро на швейцарский банк UBS, признанный виновным в уклонении от уплаты налогов. Агентство Франс Пресс подчеркивает, что штраф стал самым большим из применявшихся французским правосудием по делам об уклонении от налогов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено в 05:06
Политика
Постпреды стран ЕС одобрили поправки к Газовой директиве
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, согласованный ранее Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.
Обновлено в 14:44
Политика
Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
Что касается подготовки к такому повороту событий, то речь идет о создании таких сегментов сети, "которые ни от кого не зависят".
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy
Обновлено в 14:46
Хоккей
ЦСКА стал обладателем Кубка Континента
ЦСКА завоевывал Кубок Континента с 2015 по 2017 год.
Обновлено в 14:19
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на ЧЕ, Сливко стала шестой
Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском.
Обновлено в 13:44
Политика
Венесуэла закрыла морскую границу
Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.
Обновлено в 12:06
Политика
СМИ сообщили об иске на ₽11 млрд против оператора перевозки С-400 в Китай
Общая сумма требований по двум искам составляет более 10,9 млрд руб. По данным "Фонтанки", компания "Балтик Транс-порт" выступала оператором трех сухогрузов, перевозивших комплексы C-400 в Китай: Ocean Lord, Ocean Power и "Никифор Бегичев".
Обновлено в 12:27
Автоспорт
Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Ф-1»
Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.
Обновлено в 12:38
Политика
В НАТО увидели в послании Путина угрозу союзникам
В НАТО увидели в послании Путина Федеральному Собранию угрозу союзникам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.
Обновлено в 11:45
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу
Следователи в Германии конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в рамках расследования дела о схеме отмывания денег, связанной с Россией, пишет Associated Press.
Обновлено в 14:05
Политика
Порошенко заявил о вывозе в Россию «промышленного потенциала» Донбасса
«27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов», — сказал президент Украины.
Обновлено в 12:29
Политика
Президентское Послание: кому и что пообещал Путин
Во время оглашения президентского Послания Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о производстве нового вида оружия — российской ракете "Циркон", которая способна развивать гиперзвуковую скорость более 9000 километров в час.
Обновлено в 07:12
Экономика
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Кино
В Москве сорвали показ «Мемориалом» скандального фильма «Праздник»
Показ художественного фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского был сорван в знании «Мемориала» в Москве, 20 февраля сообщается на странице НКО «Мемориал» в Facebook.
Обновлено в 14:55
Политика
Михалков предрек Зеленскому печальное будущее
Обновлено в 11:15
Политика
CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю
Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США и сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем в ходе этой кампании, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с планами генпрокурора.
Обновлено в 14:15
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Янукович пригрозил Порошенко международным трибуналом
Экс-президент Украины Виктор Янукович пригрозил нынешнему главе международным трибуналом в Гааге.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Москве задержан экс-омбудсмен Челябинской области
Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов был задержан 20 февраля в Москве.
Обновлено в 14:27
Политика
Путин: оборонная часть послания была призвана успокоить россиян
Президент Владимир Путин в ходе встречи со СМИ по итогам своего послания Федеральному собранию заявил, что "оборонная" часть его выступления имела цель успокоить сограждан.
Обновлено в 13:10
Политика
В посольстве России не уверены, что Скрипали живы
В посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль все еще живы после покушения.
Обновлено в 12:55
Космос
Астрономы обнаружили новую луну Нептуна
Обновлено в 14:47
Происшествия
Дом Мане вновь обокрали во время матча «Ливерпуля»
Дом нападающего Ливерпуля Садьо Мане вновь обокрали, сообщает The Liverpool Echo.
Обновлено в 14:50
Единоборства
Нурмагомедов вызвал Сен-Пьера на бой
Обновлено в 13:02
Политика
В Раде назвали Украину «новым Иерусалимом»
Депутат Верховной рады Анна Гопко назвала Украину "новым Иерусалимом", сообщает портал "Политнавигатор".
Обновлено в 13:05
Происшествия
Националист Демушкин вышел из колонии досрочно
Обновлено в 11:40
Происшествия
Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing
Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Суд решит вопрос об аресте женщины, оставившей сына в лесопарке
Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что найденный после проведенной ночи в лесопарке "Лосиный остров" шестилетний мальчик был обмотан скотчем и с полиэтиленовым пакетом на голове.
Обновлено в 08:21