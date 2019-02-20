Экономика
Суд во Франции оштрафовал швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евроИнфорос вчера в 08:43
Исправительный суд Парижа наложил штраф в размере 3,7 млрд евро на швейцарский банк UBS, признанный виновным в уклонении от уплаты налогов. Агентство Франс Пресс подчеркивает, что штраф стал самым большим из применявшихся французским правосудием по делам об уклонении от налогов.
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Происшествия
ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Названа основная причина смерти мужчин в России
От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение
Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве.
Обновлено в 04:51
Политика
На проблему индексации пенсий обратил внимание Владимир Путин
На проблему индексации пенсий обратил внимание президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации Глава государства рассказал, что в этом году в рамках пенсионной реформы пенсии были проиндексированы, но тем, у кого пенсии превысили прожиточный минимум, снизили или убрали социальную доплату.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Минтруд изменит порядок начислений социальных доплат к пенсии
«Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП [прожиточного минимума пенсионера] в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Обновлено в 04:49
Политика
Кремль сообщил о недовольстве Путина работой по его поручениям
Владимир Путин «действительно недоволен эффективностью выполнения поручений» по решению проблем в расследовании уголовных дел против предпринимателей, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:58
Общество
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 03:33
Космос
Две женщины выйдут в открытый космос впервые в истории
Обновлено в 05:05
Политика
Госдума рассмотрит предложение о передаче пенсий по наследству
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:00
Политика
Песков прокомментировал вспышку дизентерии в детских садах столицы
В начале февраля в Роспотребнадзоре признали вспышку заболевания кишечными инфекциями в детских садах столицы, имевшую место в конце 2018 года.
Обновлено в 04:32
Экономика
Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молока
Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны.
Обновлено в 03:48
Энергетика
В Германии оценили значение «Северного потока — 2» в газоснабжении ЕС
Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с проектом «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Мюнхене в результате стрельбы погибли два человека
В Мюнхене в районе одной из строительных площадок произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 04:59
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Политика
Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более "украинским".
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
Израиль прорекламировал ПВО роликом об уничтожении российских вертолетов
На выставке Aero India 2019 израильская компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свою противовоздушную оборонную систему MRSAM видеороликом, в котором демонстрируется поражение российских вертолетов Ка-50 «Черная акула».
Обновлено в 04:24
Политика
Госдума приняла закон о паллиативной помощи
Госдума приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 03:33
Авто
Kia покажет в Женеве новый концептуальный электромобиль
Новый концептуальный электромобиль от компании Kia будет представлен на Женевском международном автосалоне 2019 года.
Обновлено в 04:04
Общество
Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом, показал опрос
В исследовании принимали участие граждане России в возрасте от 18 лет. Весной ВЦИОМ планирует обновить результаты по итогам нового опроса.
Обновлено в 03:24
Экономика
«Газпром нефть» передала «Лахта центр» новому владельцу
«Газпром нефть» в начале 2019 г. передала многофункциональный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» новому владельцу, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 04:42
Спорт
Медведева чисто откатала тренировку на Кубке России
Обновлено в 04:37
Кино
В США прошли основные показы фильма «Т-34»
Обновлено в 00:39
Происшествия
Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса с фурой в Новой Москве. Последствия аварии сняли на видео.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70
По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Националист Демушкин вышел из колонии досрочно
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В деле об оскорблении следователя ФСБ появились сорок защитников
Адвокаты Зломновы — отец и брат Павла — оказались фигурантами уголовного дела об оскорблении следователя, который ведет дело культуролога, и теперь всю семью будут безвозмездно защищать их коллеги.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Поправки к Газовой директиве ЕС приняли постпреды стран-членов
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил согласованный ранее Европейским парламентом, Европейской комиссией и Советом Евросоюза вариант поправок к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию Владимир Путин упомянул о разрабатываемой в России гиперзвуковой ракете «Циркон» и подробно коснулся ее характеристик.
Обновлено вчера в 06:07