Таганский районный суд Москвы вернул в полицию из-за недостатков протокол Дарьи Сосновской, которую на акции 10 августа полицейский ударил в живот, сообщила «Медиазоне» помощница судьи Юлии Смолиной Анастасия Логвинова.

с чего всё началось

Таганский суд Москвы вернул полиции административный протокол в отношении Дарьи Сосновской, пострадавшей в ходе несанкционированного шествия 10 августа в Москве.

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