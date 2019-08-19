Происшествия
Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи СосновскойRT на русском 04:04
Таганский суд Москвы вернул полиции административный протокол в отношении Дарьи Сосновской, пострадавшей в ходе несанкционированного шествия 10 августа в Москве.
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с чего всё началось
Таганский районный суд Москвы вернул в полицию из-за недостатков протокол Дарьи Сосновской, которую на акции 10 августа полицейский ударил в живот, сообщила «Медиазоне» помощница судьи Юлии Смолиной Анастасия Логвинова.Медиазона03:39
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