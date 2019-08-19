Происшествия
Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи СосновскойRT на русском 04:04
Таганский суд Москвы вернул полиции административный протокол в отношении Дарьи Сосновской, пострадавшей в ходе несанкционированного шествия 10 августа в Москве.
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Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Обновлено в 10:53
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.
Обновлено в 09:17
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Овечкин спел «Крошку мою» на дне рождения сына
В гости к Овечкиным пришли родственники Настасьи: отец Кирилл Шубский, сестры Анна и Мария Нахапетовы с детьми.
Обновлено в 09:49
Футбол
Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку
Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 05:42
Технологии
«ВКонтакте» представила нового операционного директора
Социальная сеть «ВКонтакте» представила своего нового операционного директора.
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп заявил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
Президент США отметил, что не намерен раздумывать над другой кандидатурой Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил журналистам, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено 17 августа в 03:11
Происшествия
Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании
Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В России могут начать штрафовать за перекуры
Минздрав предлагает работодателям ввести штрафы для курящих сотрудников.
Обновлено в 11:15
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Экономика
Минэкономразвития заявило о росте ВВП
Министерство экономического развития России сообщило, что в июле рост ВВП страны ускорился до 1,7% в годовом выражении, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 11:16
Политика
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы
Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что из демилитаризованной зоны в Сирии наблюдаются вылазки террористов и их переброска в другие регионы мира.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30