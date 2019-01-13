с чего всё началось

Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному. Иск был возвращен истцу 11 января, сообщается на сайте суда.

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Политика Политика Порошенко призвал РПЦ показать свой томос Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.

Политика Политика WSJ узнал об изучении Белым домом вариантов удара по Ирану Совет национальной безопасности (СНБ) США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратился к Пентагону с просьбой разработать несколько вариантов нанесения удара по Ирану.

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Политика Политика В Белоруссии выступили против российских телеканалов «Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.

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Происшествия Происшествия В Тверской области трактор провалился под лед, есть жертвы В Тверской области на реке Медведица трактор, в котором ехали три человека, провалился под лед, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

Происшествия Происшествия В Шереметьево задержали проникшего на борт самолета без билета мужчину

Происшествия Происшествия Из здания на Новом Арбате эвакуировали 400 человек из-за пожара

Политика Политика Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2» Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.

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Общество Общество Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.

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Спорт Спорт Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров на ЧЕ по шорт-треку Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды).

Спорт Спорт Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Спорт Спорт WADA 22 января примет решение по статусу РУСАДА Исполком WADA обсудит рекомендации комитета по соответствию Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января примет решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Армия и оружие Армия и оружие ОБСЕ нашла зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе дома в Донбассе

Происшествия Происшествия В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.

Происшествия Происшествия В МИД Израиля взорвалась газовая граната Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского министерства иностранных дел в Иерусалиме в воскресенье, сообщила полиция Иерусалима.

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