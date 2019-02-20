Политика
Суд в Таиланде разрешил экстрадировать в США россиянина УкраинскогоИнтерфакс 04:35
Уголовный суд в Таиланде в среду разрешил экстрадицию россиянина Дмитрия Украинского в США, где его обвиняют в кибермошенничестве, сообщает газета Bangkok Post. Теперь у россиянина есть 30 дней, чтобы оспорить решение суда, отмечает издание.
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Политика
Путин предложил поднять планку выплат на первого и второго ребенка
Российский президент Владимир Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми до двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Подмосковье обрушилась кровля в школьной столовой
Руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин рассказал об обрушении кровли в столовой подмосковной школы.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Технологии
«ВКонтакте» начинает торговать товарами с AliExpress
На платформе VK Apps в социальной сети "ВКонтакте" появится первая версия приложения маркетплейса AliExpress.
Обновлено в 04:03
Политика
Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана
Обновлено в 01:22
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Около 30 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых
С начала 2019 года в приложении «Мой налог» зарегистрировались 30 тыс. россиян в качестве самозанятых, рассказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез
В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В США осквернили памятник по мотивам фотографии «Поцелуй»
В американском штате Флорида неизвестные осквернили памятник, созданный по мотивам знаменитой фотографии «Поцелуй» и посвящённый окончанию войны США с Японией.
Обновлено в 02:15
Общество
Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России
Без малого две трети (62%) россиян считают, что в стране в настоящее время невозможно вести честный бизнес, противоположной точки зрения придерживаются 34% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Общество
В Башкирии появилась закупка питания в детский сад на 459 млрд рублей
Лот о госзакупке детского питания в садике Бишкураево Туймазинского района на сумму 459 872 409 248 рублей появился 16 января 2019 года.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО
По численности и оснащенности военной техникой российские ВВС смогут успешно противостоять войскам США и их союзников в условиях локального конфликта, ведущегося на территории третьей страны.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Поступления налогов в консолидированный бюджет России выросли на 23%
Доходы региональных бюджетов выросли в 2018 году почти на 15%, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке
Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
Российские регионы получили более 1 трлн рублей дотаций
Как рассказали изданию в агентстве, особенностью прошлого года стало предоставление дотаций всем регионам страны, включая самые богатые, в частности Москву и Тюменскую область.
Обновлено вчера в 23:48
Финансы
Глава Минстроя рассказал о том, что будет с ценами на жилье
"За безопасность надо платить", - считает глава Минстроя Владимир Якушев.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Люди в масках задержали ректора тюменского вуза
Силовики задержали ректора Тюменского госинститута культуры (ТГИК) Игоря Шишкина.
Обновлено в 01:20
Хоккей
Арабский клуб помечтал об игре в КХЛ с Овечкиным и Малкиным
Глава Эмиратской хоккейной лиги (EHL), российский предприниматель Владимир Бурдун допустил появление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) команды из ОАЭ.
Обновлено в 02:50
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Экономика
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Проверка ЦБ в банке «Восточный», акционеры которого — структуры Baring Vostok Capital Partners и экс-владелец Юниаструм Банка — находятся в корпоративном конфликте, еще в августе 2018 года выявила проблемы с корпоративными кредитами.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»
В Москве задержана мать 6-летнего мальчика, который всю ночь провел один в огромном заповеднике "Лосиный остров".
Обновлено 18 февраля в 14:08
Политика
Посол США: Польша станет центром реэкспорта СПГ из Штатов
Польша станет центром реэкспорта сжиженного газа из Соединенных Штатов. Об этом заявила посол США Джорджетт Мосбахер.
Обновлено в 04:09
Политика
В бундестаге поставили под сомнение решение Меркель признать Гуаидо
Решение правительства Ангелы Меркель эксперты сочли «необычным для Германии» и «сомнительным с точки зрения международного права».
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Петербурге проверяют школу, где трое учеников получили ожоги
Как стало известно, 20 февраля в прокуратуру поступила информация о том, что трое учащихся 2 класса ГБОУ гимназия № 205 получили лучевой ожог лица и глаз.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Петербурге опять эвакуируют главный корпус ИТМО
Обновлено в 03:50