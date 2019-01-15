Происшествия

Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку
ТАСС
06:09

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич и россиянин Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, и еще шесть человек, задержанные в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, признали себя виновными.
ТАСС06:09
с чего всё началось

Суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку

Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть обвиняемых в нарушении законодательства Таиланда приговорили к условным срокам заключения и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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