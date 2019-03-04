Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану СоколовскомуКоммерсантъ 14:04

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому В Санкт-Петербурге суд с пятой попытки пересмотрел приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному в 2017 году к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.
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«Ловцу покемонов» в храме Соколовскому смягчили наказание

78.ru15:11

Суд смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Gazeta.SPb12:54

Суд освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по 282-й статье

Медиазона11:34

Суд в Петербурге пересмотрел приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому. Теперь он может уехать из России

Фонтанка.Ру12:05

Суд освободил блогера Соколовского от условного срока

Мойка7811:48

Суд в Петербурге смягчил наказание блогеру за «ловлю покемонов» в храме

РИА Новости11:39

Суд смягчил наказание блогеру, «ловившему покемонов» в храме Екатеринбурга

ТАСС12:09
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Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
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Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

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Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено в 11:49
Экономика

Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей

Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Политика

В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 10:09
Наука

Гаджет для слабовидящих разработала школьница из Казани

Обновлено в 05:11
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Кино

Очередной эпизод «Игры престолов» зрители назвали провальным

Обновлено в 20:58
Общество

Эшли Грэм вышла в свет без юбки, надев прозрачные колготки поверх туфель

Эшли Грэм решила пойти по самому простому пути и надела на себя минимум одежды.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Футбол

Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено в 17:49
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Политика

США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

Обновлено в 17:22
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Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

Обновлено в 17:28
Происшествия

На проспекте Юрия Гагарина горел торговый павильон

Обновлено в 18:32
Футбол

Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено в 17:57
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Игры

Apex Legends и Anthem не спасли ЕА от потерь

Снижению прибылей не помешал релиз сразу двух громких и многообещающих игр: Anthem и Apex Legends.
Обновлено в 17:41
Культура

Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

Обновлено в 19:26
Экономика

«Трава подстрижена, заборы покрашены»: как глава алтайского минфина воспитывал коллег с мест

30 апреля новый министр финансов Алтайского края Данил Ситников провел итоговую коллегию минфина, на которой, в частности, рассказал финансистам с мест, что они недорабатывают по сбору земельных налогов, кое-где создают недопустимые ситуации с арендой.
Обновлено в 20:18
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Гватемале при бунте в тюрьме погибли семь человек

Вблизи столицы Гватемалы в тюрьме Павон произошёл бунт, погибли семь человек. Об этом информирует портал Prensa Libre.
Обновлено в 20:12
Экономика

«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба

В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14
Здоровье

Кто рано встает, тому с сексом везет

Оказалось, что жаворонки, хотя и рано встают, спят в среднем 7 часов.
Обновлено в 18:00
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