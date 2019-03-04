Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану СоколовскомуКоммерсантъ 14:04

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому В Санкт-Петербурге суд с пятой попытки пересмотрел приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному в 2017 году к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ловцу покемонов» в храме Соколовскому смягчили наказание

78.ru15:11

Суд смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Gazeta.SPb12:54

Суд в Петербурге пересмотрел приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому. Теперь он может уехать из России

Фонтанка.Ру12:05

Суд смягчил наказание блогеру, «ловившему покемонов» в храме Екатеринбурга

ТАСС12:09

Суд освободил блогера Соколовского от условного срока

Мойка7811:48

Суд в Петербурге смягчил наказание блогеру за «ловлю покемонов» в храме

РИА Новости11:39

Суд освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по 282-й статье

Медиазона11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Общество

Лысенко: Следующим шагом внедрения IT-технологий в медико-социальную экспертизу должна стать телемедицина

На встрече общественных организаций инвалидов с премьером ранее был затронут вопрос об исключении лишних бюрократических процедур, которые затягивают медико-социальную экспертизу, делают ее неудобной и некомфортной для людей с инвалидностью.
Обновлено в 10:14
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Обновлено в 18:15
Гаджеты

Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft

Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Здоровье

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество

В центре Екатеринбурга прошла масштабная репетиция парада Победы

В течение часа военнослужащие ЦВО отработали все нюансы большого праздника Военнослужащие Центрального военного округа провели в центре Екатеринбурга генеральную репетицию предстоящего парада Победы, показав любознательным горожанам секреты и нюансы предстоящего праздника.
Обновлено в 16:25
Политика

Коломойский назвал срок возвращения на Украину

Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:51
Происшествия

В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки

В Ростове в отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Происшествия

После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся

Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Экономика

Турция отказалась от введения квот в отношении импорта стали из России

Уточняется, что специальное защитное расследование в отношении стальной продукции было начато Турцией 27 апреля 2018 года после введения США дополнительных пошлин на сталь и алюминий.
Обновлено в 08:58
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram

Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Здоровье

В России больше ВИЧ-инфицированных начнут получать бесплатную терапию

Около 40% наших соотечественников до сих пор не получали всех необходимых препаратов для лечения, которые предоставляются государством бесплатно.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены

Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной

Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено в 10:47
Гаджеты

AMD и Cray создадут самый мощный суперкомпьютер в мире

Обновлено в 09:15
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

В России упростят процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное