Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану СоколовскомуКоммерсантъ 14:04
Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому В Санкт-Петербурге суд с пятой попытки пересмотрел приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному в 2017 году к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.
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Игры
Dead Cells переезжает на мобильные платформы
Учитывая, насколько важна точность в уготованных игрокам испытаниях, разработчики переработают интерфейс и управление под портативные платформы.
Обновлено в 13:54
Политика
Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Политика
На Украине могут появиться военные капелланы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с главой украинской православной церкви митрополитом Епифанием, на которой обсудил принятие закона о военном капелланстве, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 21:58
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Оранжевый УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины
Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
В Афганистане погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено в 20:24
Экономика
Минспорт считает, что с брендом «Детей Азии» Сахалин еще дешево отделался
Депутат областной думы Ирина Никитина во время вчерашнего заседания пожелала еще раз прояснить финансовые моменты, связанные с "Детьми Азии".
Обновлено в 22:33
Гаджеты
Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft
Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено в 22:13
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия
«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье
Обновлено в 12:56
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Общество
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
Обновлено в 21:47
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Обновлено в 13:37
Политика
Коломойский назвал срок возвращения на Украину
Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:51
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах
ФСИН сообщила о выявлении сотрудниками московского СИЗО-1 "Матросская тишина" наркотиков, спрятанных в передаче для заключенного.
Обновлено в 12:23
Политика
Слушания по делу Уилана состоятся в конце мая
Слушания по делу Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, состоятся в конце мая.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
В Раде предложили ещё одну дату инаугурации Зеленского
«Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского — с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днём памяти жертв политических репрессий», — написал политик в Facebook.
Обновлено в 09:44
Кино
Роланд Эммерих снимет 150-миллионный фантастический блокбастер «Падение Луны»
Самым крупным и потенциально самым востребованным проектом на начинающемся совсем скоро Каннском кинорынке обещает стать фантастическая кинолента со 150-миллионным бюджетом «Падение Луны» («Moonfall»).
Обновлено в 21:15
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11