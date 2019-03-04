Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану СоколовскомуКоммерсантъ вчера в 14:04
Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому В Санкт-Петербурге суд с пятой попытки пересмотрел приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному в 2017 году к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.
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Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
В мире существенно вырос уровень потребления алкоголя
За последние 27 лет общий уровень потребления алкоголя в мире вырос.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Проигравшая английскому клубу «Ливерпуль» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов испанская «Барселона» поздравила противников с победой.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Суд в Самаре арестовал четырех членов группы, которая поставляла загрязненную нефть в "Дружбу", чтобы скрыть хищение сырья, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В центре Москвы нашли труп полицейского
В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Пакистане три человека погибли, 18 пострадали при взрыве у храма
По меньшей мере три человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва около храма Дата-Дарбар в пакистанском Лахоре, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на власти.
Обновлено в 00:36
Кино
В YouTube «слили» полный фильм «Детектив Пикачу»
На канале Inspector Pikachu действительно опубликовано видео хронометражом 1 час 42 минуты, на котором главный персонаж фильма Пикачу танцует.
Обновлено в 01:47
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Обновлено вчера в 13:36
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Экс-министр связи Якутии Александр Борисов скончался
Экс-министр связи республики, автор популярной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александр Борисов скончался сегодня, 8 мая, сообщает телеканал «Якутия 24».Эту информацию подтвердили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Футбол
Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей
В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено 06 мая в 09:33
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Здоровье
Священный месяц добра: в Кыргызстане в Рамадан бесплатно лечат зубы
Нуждающихся бесплатно кормят, проводят им эстетические процедуры и даже бесплатно лечат зубы.
Обновлено вчера в 23:50