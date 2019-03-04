Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану СоколовскомуКоммерсантъ вчера в 14:04
Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому В Санкт-Петербурге суд с пятой попытки пересмотрел приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному в 2017 году к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме на Крови.
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Политика
Порошенко не явился на допрос в прокуратуру
Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено вчера в 07:32
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро за дизельный скандал
В результате разбирательств суд вынес решение оштрафовать Porsche на полмиллиарда евро.
Обновлено вчера в 10:49
Культура
Россия станет специальным гостем на книжной ярмарке в Салониках
Россия представит произведения современных авторов и новые издания русской классики на международной книжной ярмарке в греческом городе Салоники, которая пройдет с 9 по 12 мая, страна выступает в качестве специального гостя мероприятия, сообщает пресс-служба Роспечати.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество
В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей
Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Группу задержанных националистов создал 18-летний юноша в соцсетях
Группу националистов, которые совершали нападения в Москве, Владимире и Рязани, создал 18-летний молодой человек в социальных сетях, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Times узнала, сколько Мэй продержится на посту премьера Великобритании
В газете добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Мэй откладывается - ранее премьер обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
В Германии намерены оспорить законность баз США в Европе
Немецкие парламентарии намерены поставить под вопрос законность присутствия американских военных баз в Европе.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Уральские военные исполнят мечту больного ребенка на репетиции парада
Неизлечимо больной мальчик Максим рассказал о своей заветной мечте командующему войсками ЦВО На генеральной репетиции парада Победы на боевом танке прокатят неизлечимо больного мальчика Максима.
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Власти решили помочь многодетным семьям с выплатой ипотеки
Обновлено 06 мая в 14:29
Армия и оружие
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар
В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Кино
Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено вчера в 21:16