Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря РудниковаРБК 07:48

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».

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Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).

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