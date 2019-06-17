Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря РудниковаРБК 07:48
Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
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Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».Медиазона05:27
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В Санкт-Петербурге суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова
Московский Комсомолец Калининград06:41
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