Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря РудниковаРБК 07:48

Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
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Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».
Медиазона05:27

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В Санкт-Петербурге суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова

Московский Комсомолец Калининград06:41

Журналиста, обвиняемого в вымогательстве, освободили в зале суда

Эхо Москвы09:30

«Самоуправство без угрозы»: суд в Санкт-Петербурге освободил Рудникова и Дацышина

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Александр Дацышин: Надеялся, что правда победит и восторжествует закон

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Суд не увидел вымогательства в действиях Рудникова и Дацышина

Клопс05:58

Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство

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Александр Дацышин: хочется припасть к родной земле и поцеловать

Новый Калининград.Ru09:28
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Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:09
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве

В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Политика

Мэр Риги выступил против сноса памятника воинам-освободителям

Обновлено 15 июня в 21:00
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Происшествия

Частные жилые дома загорелись в Ростове-на-Дону

Сообщается, что загорелись два частных жилых дома в Кизитириновской балке на площади 200 квадратных метров.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции

В результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Турции погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград

Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Чечне назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев» на Кавказе

В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
Обновлено в 09:54
Футбол

«Зенит» подписал защитника сборной Франции

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга укрепил защитную линию разыгрывающим сборной Франции.
Обновлено в 06:20
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Авто

Новые правила тюнинга отложены на год

Новые правила легализации изменений в конструкции транспортного средства, которые должны были вступить в силу 1 июля 2019 года, перенесены на следующий год.
Обновлено в 05:01
Происшествия

За блокировку пиратского сайта россиянин поджёг офис Роскомнадзора

Мужчина из Ульяновска попытался трижды поджечь офис Роскомнадзора из-за того, что ведомство заблокировало сайт, где он смотрел фильмы.
Обновлено в 10:06
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
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