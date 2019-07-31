Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года. Об этом говорится в документах суда.

Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Футбол «Зенит» согласовал контракт с Малкомом Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Политика Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Здоровье Врачи рассказали, кому вредно есть арбузы Здоровым людям врачи рекомендуют есть арбуз отдельно от любой другой еды, чтобы не нарушать пищеварение и не вызывать сбои в ЖКТ.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Общество В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

Экономика Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Политика Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.

Происшествия В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Общество Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми Опрос проходил с 26 по 31 июня среди 14 419 пользователей проекта "Леди Mail.ru", возраст респондентов - 18-55 лет, география — Россия.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.

Экономика Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Происшествия В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Авто Обновленный Opel Corsa станет суперэкономичным Благодаря инновационным разработкам, инженерам компании Opel удалось достичь рекордно низких показателей расхода топлива для нового поколения автомобиля Corsa.

Экономика Индекс деловой активности в китайской промышленности ускорился Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.

Происшествия В Свердловской области закроют шесть нелегальных палаточных лагерей «Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты МЧС отмечают отсутствие автономных пожарных извещателей в палатках и недостаточное расстояние между палатками (должно быть не менее 1,5 метров)», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.