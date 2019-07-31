Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к РоссииРБК вчера в 18:40
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года. Об этом говорится в документах суда.
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Футбол
«Зенит» согласовал контракт с Малкомом
Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено вчера в 00:50
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Здоровье
Врачи рассказали, кому вредно есть арбузы
Здоровым людям врачи рекомендуют есть арбуз отдельно от любой другой еды, чтобы не нарушать пищеварение и не вызывать сбои в ЖКТ.
Обновлено 29 июля в 22:47
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто
Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.
Обновлено в 01:41
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Во Владивостоке произошел пожар на территории монастыря
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми
Опрос проходил с 26 по 31 июня среди 14 419 пользователей проекта "Леди Mail.ru", возраст респондентов - 18-55 лет, география — Россия.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Афганистане при взрыве погибли более 30 человек
Обновлено в 01:32
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны
В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Обновленный Opel Corsa станет суперэкономичным
Благодаря инновационным разработкам, инженерам компании Opel удалось достичь рекордно низких показателей расхода топлива для нового поколения автомобиля Corsa.
Обновлено в 01:35
Экономика
Индекс деловой активности в китайской промышленности ускорился
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.
Обновлено в 00:40
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Свердловской области закроют шесть нелегальных палаточных лагерей
«Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты МЧС отмечают отсутствие автономных пожарных извещателей в палатках и недостаточное расстояние между палатками (должно быть не менее 1,5 метров)», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 01:15
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56