с чего всё началось

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1

Футбол «Лион» забил шесть безответных мячей «Анже» В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).

Политика В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Авто Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.

Происшествия Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.

Наука Получена новая модификация углерода Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.

Политика «Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".

Футбол Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа «Аэробуса А-321» Двое пилотов, среди которых был Дамир Юсупов, перешли на ручное управление самолетом и смогли его посадить, тем самым спася жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Наука В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика Исходя из вышеперечисленного следует, что, попадая в Арктику, человек вдохнет вместе с воздухом те же частицы пластика, которыми он дышит и в своём регионе.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.

Политика Путин отказался отдать операторам военные частоты для 5G Частоты, которые операторы просят выделить для развития российских сетей связи 5G останутся за военными.

Шоу-бизнес Наташа Королева готовится стать бабушкой Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.

Политика В Польше предложили средство для «устрашения» России Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Здоровье Борьба с раком в Удмуртии: онкодесант, лекции и усиление всех служб По словам главного внештатного онколога Удмуртии, в регионе уже по итогам 2018 года относительный показатель смертности населения от злокачественных новообразований составил 179,1 случай на 100 тыс. населения.

Технологии Россиян научили защищаться от кибермошенников Эксперты по кибербезопасности объяснили РИА ФАН, почему утекают персональные данные, и как соотечественники могут защитить их.

Политика Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.

Наука Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.