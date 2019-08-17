Политика

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1РИА Новости 18:38

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
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с чего всё началось
Понимая, как всё это смешно и жалко выглядит, газета Gibraltar Chronicle
 (другая ссылка – на английскую The Sun) запустила в пространство версию о том, что в ответ на великодушие властей британского Гибралтара власти Ирана пообещали не отправлять Grace 1 в Сирию.
Царьград08:11

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Футбол

«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
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Политика

В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией

Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
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Авто

Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа

Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.
Обновлено в 03:11
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено вчера в 05:16
Наука

Получена новая модификация углерода

Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.
Обновлено в 05:42
Политика

«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Футбол

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа «Аэробуса А-321»

Двое пилотов, среди которых был Дамир Юсупов, перешли на ручное управление самолетом и смогли его посадить, тем самым спася жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Командир А321 Дамир Юсупов: Старался как можно мягче посадить самолет

Обновлено в 04:26
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено в 14:34
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Технологии

Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени

Обновлено в 07:01
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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Наука

В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика

Исходя из вышеперечисленного следует, что, попадая в Арктику, человек вдохнет вместе с воздухом те же частицы пластика, которыми он дышит и в своём регионе.
Обновлено вчера в 05:30
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено в 04:13
Политика

Путин отказался отдать операторам военные частоты для 5G

Частоты, которые операторы просят выделить для развития российских сетей связи 5G останутся за военными.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду

Обновлено в 12:43
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Наташа Королева готовится стать бабушкой

Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане

Обновлено в 18:35
Политика

В Польше предложили средство для «устрашения» России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено в 19:59
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Борьба с раком в Удмуртии: онкодесант, лекции и усиление всех служб

По словам главного внештатного онколога Удмуртии, в регионе уже по итогам 2018 года относительный показатель смертности населения от злокачественных новообразований составил 179,1 случай на 100 тыс. населения.
Обновлено в 02:00
Технологии

Россиян научили защищаться от кибермошенников

Эксперты по кибербезопасности объяснили РИА ФАН, почему утекают персональные данные, и как соотечественники могут защитить их.
Обновлено в 14:14
Авто

Mercedes-Benz отзовёт в России 21 автомобиль

Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено в 19:31
Наука

Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу

Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
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