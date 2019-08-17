Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1РИА Новости 18:38
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
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с чего всё началось
Понимая, как всё это смешно и жалко выглядит, газета Gibraltar Chronicle (другая ссылка – на английскую The Sun) запустила в пространство версию о том, что в ответ на великодушие властей британского Гибралтара власти Ирана пообещали не отправлять Grace 1 в Сирию.Царьград08:11
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Политика
В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией
Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
Обновлено в 12:14
Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа
Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.
Обновлено в 03:11
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Наука
Получена новая модификация углерода
Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.
Обновлено в 05:42
Политика
«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Футбол
Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа «Аэробуса А-321»
Двое пилотов, среди которых был Дамир Юсупов, перешли на ручное управление самолетом и смогли его посадить, тем самым спася жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Наука
В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика
Исходя из вышеперечисленного следует, что, попадая в Арктику, человек вдохнет вместе с воздухом те же частицы пластика, которыми он дышит и в своём регионе.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин отказался отдать операторам военные частоты для 5G
Частоты, которые операторы просят выделить для развития российских сетей связи 5G останутся за военными.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
Обновлено в 12:43
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Новом Орлеане
Обновлено в 18:35
Политика
В Польше предложили средство для «устрашения» России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено в 19:59
Здоровье
Борьба с раком в Удмуртии: онкодесант, лекции и усиление всех служб
По словам главного внештатного онколога Удмуртии, в регионе уже по итогам 2018 года относительный показатель смертности населения от злокачественных новообразований составил 179,1 случай на 100 тыс. населения.
Обновлено в 02:00
Технологии
Россиян научили защищаться от кибермошенников
Эксперты по кибербезопасности объяснили РИА ФАН, почему утекают персональные данные, и как соотечественники могут защитить их.
Обновлено в 14:14
Авто
Mercedes-Benz отзовёт в России 21 автомобиль
Обновлено в 09:24
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Наука
Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу
Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14