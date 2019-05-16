Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси МэннингКоммерсантъ 19:59
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По аналогичным обвинениям госпожа Мэннинг уже провела в заключении 62 дня и вышла на свободу 10 мая.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Наука
Созданы пиксели в миллион раз меньше, чем в экранах смартфонов
Обновлено 14 мая в 07:59
Теннис
Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме
Обновлено в 15:53
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество
Россияне получат дополнительный день отпуска
Речь идет об изменении законодательства о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска каждый год.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Политика
Самолёт Коломойского прилетел в Киев
Самолёт украинского олигарха Игоря Коломойского приземлился в международном аэропорту «Борисполь» вечером 16 мая, заявил журналист Михаил Ткач.
Обновлено в 21:12
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Авто
Появились первые шпионские снимки спортивной версии Lynk&Co 03+
На днях китайские СМИ опубликовали шпионские снимки новой модели Lynk&Co 03+, дебют которой состоится 1 июня 2019 года.
Обновлено в 08:15
Общество
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Экономика
В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям
Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Культура
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Энергетика
Ущерб от грязной нефти на нефтепроводе «Дружба» обещают компенсировать
Комментируя ситуацию вокруг приостановки транспортировки нефти на нефтепроводе «Дружба» после вброса хлорсодержащих веществ, вылившейся в разбирательство на международном уровне, Козак указал на «очень конструктивную позицию» «Транснефти», которая готова компенсировать реальный ущерб.
Обновлено вчера в 19:37