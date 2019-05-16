Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси МэннингКоммерсантъ 19:59

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По аналогичным обвинениям госпожа Мэннинг уже провела в заключении 62 дня и вышла на свободу 10 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Коммерсантъ19:59

Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

ТАСС17:03

Бывшего информатора WikiLeaks отправили под стражу из-за отказа давать показания в суде

Эхо Москвы18:04

Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Вести.Ru17:50

Челси Мэннинг опять отправили в тюрьму

Газета.Ru17:20

В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks

РБК18:13

Челси Мэннинг арестована за отказ свидетельствовать против WikiLeaks

Российская газета16:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Музыка

Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Космос

Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Наука

Созданы пиксели в миллион раз меньше, чем в экранах смартфонов

Обновлено 14 мая в 07:59
Теннис

Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме

Обновлено в 15:53
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество

Россияне получат дополнительный день отпуска

Речь идет об изменении законодательства о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска каждый год.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Общество

В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов

В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Политика

Самолёт Коломойского прилетел в Киев

Самолёт украинского олигарха Игоря Коломойского приземлился в международном аэропорту «Борисполь» вечером 16 мая, заявил журналист Михаил Ткач.
Обновлено в 21:12
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Авто

Появились первые шпионские снимки спортивной версии Lynk&Co 03+

На днях китайские СМИ опубликовали шпионские снимки новой модели Lynk&Co 03+, дебют которой состоится 1 июня 2019 года.
Обновлено в 08:15
Общество

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Экономика

В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Культура

Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала

Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Энергетика

Ущерб от грязной нефти на нефтепроводе «Дружба» обещают компенсировать

Комментируя ситуацию вокруг приостановки транспортировки нефти на нефтепроводе «Дружба» после вброса хлорсодержащих веществ, вылившейся в разбирательство на международном уровне, Козак указал на «очень конструктивную позицию» «Транснефти», которая готова компенсировать реальный ущерб.
Обновлено вчера в 19:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челси Мэннинг
Американская общественная и политическая деятельница, бывшая военнослужащая армии США. В частности, её известность связана с раскрытием большого объёма секретных документов и передаче их «WikiLeaks».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное