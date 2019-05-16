Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси МэннингКоммерсантъ вчера в 19:59
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По аналогичным обвинениям госпожа Мэннинг уже провела в заключении 62 дня и вышла на свободу 10 мая.
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Бывшего информатора WikiLeaks отправили под стражу из-за отказа давать показания в суде
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