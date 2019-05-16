Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси МэннингКоммерсантъ вчера в 19:59

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По аналогичным обвинениям госпожа Мэннинг уже провела в заключении 62 дня и вышла на свободу 10 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Коммерсантъвчера в 19:59

Челси Мэннинг опять отправили в тюрьму

Газета.Ruвчера в 17:20

Бывшего информатора WikiLeaks отправили под стражу из-за отказа давать показания в суде

Эхо Москвывчера в 18:04

Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Вести.Ruвчера в 17:50

В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks

РБКвчера в 18:13

Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

ТАССвчера в 17:03

Челси Мэннинг арестована за отказ свидетельствовать против WikiLeaks

Российская газетавчера в 16:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:44, Ашберн
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено вчера в 14:46
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Обновлено вчера в 18:31
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

В России вводятся новые правила техосмотра

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено вчера в 08:18
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Музыка

Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия

Самолет Air Astana совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено вчера в 15:45
Общество

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» могут взять на вооружение в этом году

Обновлено в 01:39
Политика

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон

Зарубежные издания пишут, что Роберт Паттинсон является одним из главных кандидатов на роль нового Бэтмена в картине Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:45
Театры

Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета

Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Наука

Названы повышающие риск развития рака факторы

Обновлено вчера в 12:22
Общество

Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья

В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.
Обновлено в 01:27
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

СМИ: экипаж самолета ВВС Канады прекратил взлет из-за ослепления лазером

Экипаж военно-транспортного самолета канадских ВВС CC-130 Hercules был вынужден прекратить взлет, так как пилоты были ослеплены лазером.
Обновлено в 01:37
Общество

Пострадавшие при пожаре в селе Красногорск на Сахалине получили жилье

Обновлено в 01:55
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челси Мэннинг
Американская общественная и политическая деятельница, бывшая военнослужащая армии США. В частности, её известность связана с раскрытием большого объёма секретных документов и передаче их «WikiLeaks».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное