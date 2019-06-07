Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмыRT на русском 18:32
Федеральный окружной суд Канзаса приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве, сообщает РИА Новости.
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В Канзасе суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение своих детей
Комсомольская правда18:15
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