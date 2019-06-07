Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмыRT на русском 18:32

Федеральный окружной суд Канзаса приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве, сообщает РИА Новости.
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Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей

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В США начался суд над россиянкой, вывезшей детей в РФ

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В Канзасе суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за похищение своих детей

Комсомольская правда18:15

7 лет тюрьмы за вымогательство и похищение детей: суд США вынес приговор Богдане Осиповой

Вести.Ru19:27

В США назвали условие освобождения приговоренной к семи годам тюрьмы россиянки Осиповой

ТАСС19:56
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Автомобиль продадут в июле на аукционе. Компания Ford показала тизер купе Mustang, посвящённого Второй мировой войне.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

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