Суд США приговорил разработчика Тищенко к году тюрьмыRambler News Service 13:00

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.

с чего всё началось

Суд в США приговорил разработчика компании Eagle Dynamics Олега Тищенко к 1 году тюрьмы за покупку документации к эксплуатации американских истребителей F-16, сообщает «РИА Новости».

Суд США приговорил разработчика Тищенко к году тюрьмы

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