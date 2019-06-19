Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмыREGNUM 13:10
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает РИА Новости. Тищенко был обвинен в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов Соединённых Штатов.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.РИА Новости12:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Экономика
В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Обновлено в 08:42
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Игры
Alpha Protocol больше не продаётся в Steam
Обновлено в 13:32
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:48
Общество
Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших
Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Общество
В России за нескошенную траву предлагают изымать земельные участки
Поправки подготовлены в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс.
Обновлено вчера в 07:08
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Актер Александр Никольский стал жертвой мошенницы
Актер никогда не был замешан в крупных скандалах, однако недавно его обвинили в разрушении семьи.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Кейт Хадсон поделилась первым фото своих детей с новым папой
Актриса показала, как подросли ее мальчики. Кейт Хадсон поделилась новым фото, которое растрогало ее фанатов.
Обновлено в 17:03
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Собчак снова надела обручальное кольцо
Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33