Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмыREGNUM 13:10

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.

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В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает РИА Новости. Тищенко был обвинен в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов Соединённых Штатов.

Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы

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