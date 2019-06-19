Политика

Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмыREGNUM 13:10

В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает РИА Новости. Тищенко был обвинен в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов Соединённых Штатов.
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В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости12:25

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Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы

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Разработчика игр Олега Тищенко приговорили в США к году тюрьмы

Дождь12:33

В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы

РИА Новости12:25
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
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