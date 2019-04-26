Политика

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмыИнтерфакс 11:30

Суд американского округа Колумбия приговорил в пятницу россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения по делу о работе в качестве иностранного агента без уведомления генерального прокурора США, сообщают в пятницу американские журналисты.
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Мария Бутина ответит за свою сговорчивость

Коммерсантъ14:05

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Интерфакс11:30

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

РИА Новости11:29

Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к полутора годам тюремного заключения с последующей депортацией

Эхо Москвы14:59

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ТАСС11:55

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Газета.Ru13:39

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

RT на русском12:14
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