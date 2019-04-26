Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмыИнтерфакс 11:30

Суд американского округа Колумбия приговорил в пятницу россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения по делу о работе в качестве иностранного агента без уведомления генерального прокурора США, сообщают в пятницу американские журналисты.

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Экономика Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Энергетика Котировки нефти марки Brent упали ниже $73 за баррель Нефть резко ускорила снижение в ходе торгов в пятницу, 26 апреля, при этом цена на нефть марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 18 апреля, следует из данных торгов.

Происшествия Три взрыва прогремели на Шри-Ланке Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.

Кино В Google появилась перчатка бесконечности Таноса В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.

Транспорт Репетиция парада на Дворцовой блокировала проезд в центре Петербурга Ведь сотням участников парада надо добраться до точки сбора, где начнется репетиция.

Политика Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один «Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Футбол Сборная 25-го тура: тульские «канониры» и Фарфан-Сапсан Игроки тульского «Арсенала» заслужили четыре позиции и тренерское кресло в символической сборной тура.

Здоровье Диетолог рассказала об угрозе рака от подгоревшего шашлыка Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Известиями» дала рекомендации по приготовлению шашлыка, которые снижают риск заболевания раком.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.

Экономика Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика В Кремле ответили Трампу на предложение избавиться от ядерного оружия В Кремле позитивно восприняли идею президента США Дональда Трампа о необходимости отказаться от ядерного вооружения.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Происшествия В Уфе пропала семья из 5 человек В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.

Гаджеты В сети появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI В сети появилось видео, на котором демонстрируется макет нового «яблочного» смартфона iPhone XI.