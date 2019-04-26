Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмыРИА Новости 11:29
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости. Бутина находится под стражей уже девять месяцев. Обвинение настаивало на полутора годах тюремного заключения.
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Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Обновлено в 21:55
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы
Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Смартфон Umidigi A5 Pro получит тройную камеру и 6 ГБ ОЗУ
Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Umidigi A5 Pro, выход которого ожидается в ближайшее время.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено в 12:07
Экономика
Чистая прибыль ФСК по РСБУ в I квартале снизилась на 43%
Чистая прибыль ФСК по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,61 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 09:05
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Общество
CNN: суд закрыл для прессы слушания по делу Харви Вайнштейна
Суд в Нью-Йорке закрыл для прессы запланированные на пятницу слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Обновлено в 13:56
Общество
Как производят телевизоры в Китае. Экскурсия на фабрику Sansui (Bibang Digital Technology co)
Фабрика является частью группы компаний Bibang Digital Technology co. В цехах предприятия производят не только телевизоры, но и акустические системы, мобильные телефоны и другую продукцию.
Обновлено в 11:20
Финансы
Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку
Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 07:48
Политика
Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 21:39
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Хоккей
Олимпийская сборная России разгромила норвежцев
Обновлено в 14:57
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету
Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
Обновлено в 13:25
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2022 года
Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 07:30
Политика
Госдеп распорядился вернуть детей американских дипломатов со Шри-Ланки
Госдепартамент США распорядился об отъезде со Шри-Ланке детей американских дипломатов, уровень опасности страны подняли до третьего уровня, при котором рекомендуется отказаться от поездки, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 21:15
Происшествия
В Макаровском районе на трассе перевернулся внедорожник
Обновлено в 21:39
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34