Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмыРИА Новости 11:29

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости. Бутина находится под стражей уже девять месяцев. Обвинение настаивало на полутора годах тюремного заключения.
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Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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