На полпути домой: Марию Бутину осудили на 18 месяцев тюрьмыИзвестия 13:15

Суд в Вашингтоне приговорил арестованную в США Марию Бутину к полутора годам тюрьмы и одобрил ее депортацию в Россию после отбывания срока. Россиянка уже провела в заключении девять месяцев, таким образом, отсидев половину срока.

На полпути домой: Марию Бутину осудили на 18 месяцев тюрьмы

Общество Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Музыка После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Кино Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.

Политика Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.

Общество В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Шоу-бизнес Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.

Армия и оружие Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.

Политика Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Общество Ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае По данным Алтайского ЦГМС, в крае 26 апреля 2019 года ожидается облачная погода с прояснением, ночью в отдельных районах небольшой и умеренный, днём на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь.

Авто Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Происшествия Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Религия Великая суббота 2019: как провести день накануне Пасхи 27 апреля наступает Великая суббота — шестой день Страстной седмицы и последний день Великого поста.

Политика Климкин призвал к секторальным санкциям против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.

Авто В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.