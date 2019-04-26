Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмыРИА Новости вчера в 11:29

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости. Бутина находится под стражей уже девять месяцев. Обвинение настаивало на полутора годах тюремного заключения.

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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