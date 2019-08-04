Экономика
Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSAРБК 22:32
Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений. Каракас пытался оспорить решение Хуана Гуаидо, спикера парламента, объявившего себя временным главой государства, передает Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Виторган познакомил дочь с Нино Нинидзе
Кажется, он уже познакомил своих детей с потенциальной мачехой: дочь артиста Полина, рожденная в браке с актрисой Викторией Верберг, опубликовала фото с Нинидзе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости
Американский президент Дональд Трамп назвал проявлением трусости стрельбу, которая произошла накануне, 3 августа, в Эль-Пасо (штат Техас).
Обновлено в 22:22
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
Обновлено в 19:03
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе
Главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок заявил, что подконтрольные ему боевики не намерены выходить из Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 22:03
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено вчера в 04:16
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Видео с места страшного ДТП в Екатеринбурге, где расплющило такси
В Сети появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где в результате массовой аварии автомобиль такси буквально расплющило.
Обновлено в 22:46
Общество
Федоров: Незаконные акции в Москве финансирует США
Федоров подчеркнул, что это часть кибервойны, финансируемой из бюджета США.
Обновлено в 18:23
Космос
В Чернобыле нашли мертвого карликового инопланетянина
Американские следователи изучили снимок киевского сталкера, который был сделан в Чернобыле, и пришли к выводу, что в этой заброшенной зоне полно следов внеземных цивилизаций, пишет Vistanews.ru.
Обновлено вчера в 21:33
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 17:45
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:33
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Очередной бестселлер на подходе. Redmi K30 Pro получит SoC Snapdragon 855 Plus
Старшая версия, которая получила названием Xiaomi Mi 9T Pro, начнет продаваться в Европе в этом месяце.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram
Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Боярский уверен, что без психов не было бы искусства
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что без иронии к подобным заявлениям относиться нельзя.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 07:18
Политика
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
По мнению, советника главы кабмина Доминика Каммингса Джонсону не помешает это сделать даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесут его правительству вотум недоверия.
Обновлено в 22:42
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено в 11:00
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено в 08:30
Наука
Массовый вылов заставил рыб эволюционировать быстрее
Из-за активного коммерческого вылова промысловые виды рыб эволюционируют быстрее других, сообщает научный журнал Science.
Обновлено вчера в 11:29