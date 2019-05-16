Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси МэннингКоммерсантъ 19:59
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По аналогичным обвинениям госпожа Мэннинг уже провела в заключении 62 дня и вышла на свободу 10 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Баскетбол
Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»
11 мая менеджер «Фенербахче» Дженк Рене сообщил, что лидеры турецкого коллектива Никола Калинич и Ян Веселы, с большой долей вероятности, не сыграют в «Финале четырёх» Евролиги.
Обновлено в 14:21
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп распорядился отменить льготный режим торговли с Турцией, в рамках которого некоторые товары могли беспошлинно ввозиться в страну.
Обновлено в 21:59
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика
Путин: в Иркутске наблюдается высокая криминализация лесной отрасли
В Иркутске проблема криминализации лесной отрасли стоит более остро, чем в других регионах страны.
Обновлено в 11:46
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Музыка
Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении
Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Общество
Четвертый день протеста приостановил строительство собора
Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Игры
В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls
Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Политика
Российские космические спутники обеспечат военный паритет
Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Космос
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 мини-спутниками
Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками для глобального интернета в связи с сильным ветром.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Политика
Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину
Обновлено вчера в 23:10
Общество
200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат
Обновлено в 06:07
Авто
«Ключавто» стал официальным дилером суббренда Hyundai N
Обновлено в 09:59