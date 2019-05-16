Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси МэннингКоммерсантъ 19:59

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По аналогичным обвинениям госпожа Мэннинг уже провела в заключении 62 дня и вышла на свободу 10 мая.
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Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Коммерсантъ19:59

Челси Мэннинг арестована за отказ свидетельствовать против WikiLeaks

Российская газета16:51

Бывшего информатора WikiLeaks отправили под стражу из-за отказа давать показания в суде

Эхо Москвы18:04

Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Вести.Ru17:50

Челси Мэннинг опять отправили в тюрьму

Газета.Ru17:20

Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

ТАСС17:03

В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks

РБК18:13
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Баскетбол

Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»

11 мая менеджер «Фенербахче» Дженк Рене сообщил, что лидеры турецкого коллектива Никола Калинич и Ян Веселы, с большой долей вероятности, не сыграют в «Финале четырёх» Евролиги.
Обновлено в 14:21
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Политика

США отменили льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить льготный режим торговли с Турцией, в рамках которого некоторые товары могли беспошлинно ввозиться в страну.
Обновлено в 21:59
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика

Путин: в Иркутске наблюдается высокая криминализация лесной отрасли

В Иркутске проблема криминализации лесной отрасли стоит более остро, чем в других регионах страны.
Обновлено в 11:46
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Музыка

Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении

Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Общество

Четвертый день протеста приостановил строительство собора

Четвертый день протеста приостановил строительство собора.
Обновлено в 14:07
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Игры

В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls

Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Общество

Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка

Обновлено в 20:29
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Политика

Российские космические спутники обеспечат военный паритет

Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией

Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Космос

SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 мини-спутниками

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками для глобального интернета в связи с сильным ветром.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Хоккей

Александр Овечкин спас партнера по команде от летевшей в лицо шайбы

Обновлено в 03:24
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 22:00
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Политика

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину

Обновлено вчера в 23:10
Общество

200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат

Обновлено в 06:07
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«Ключавто» стал официальным дилером суббренда Hyundai N

Обновлено в 09:59
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Челси Мэннинг
Американская общественная и политическая деятельница, бывшая военнослужащая армии США. В частности, её известность связана с раскрытием большого объёма секретных документов и передаче их «WikiLeaks».
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