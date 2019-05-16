Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси МэннингКоммерсантъ 19:59

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По аналогичным обвинениям госпожа Мэннинг уже провела в заключении 62 дня и вышла на свободу 10 мая.

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

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