с чего всё началось

Верховный суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора и бизнесмена Леонида Лебедева к миллиардерам Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу с требованием выплаты порядка 2 млрд долларов — доли от продажи компании ТНК-ВР, передает Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

Суд в США отклонил иск Лебедева к Вексельбергу и Блаватнику

Политика Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.

Происшествия Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах В Мытищах на территории ТЭЦ «Северная» произошёл крупный пожар, ему присвоен третий номер сложности.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Происшествия В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.

Здоровье Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые Примерно половина "инновационных" лекарств, появляющихся в аптеках европейских стран сегодня, оказалась ничем не лучше старых препаратов, которые они заменяют в продаже.

Происшествия В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.

Гаджеты Роскачество рассказало, как избежать взрыва аккумулятора смартфона Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.

Политика Пушков и Симоньян организуют конференцию по свободе слова Сенатор Алексей Пушков предложил журналистке Маргарите Симоньян организовать и провести международную конференцию по свободе слова.

Общество Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.

Происшествия Пятилетний россиянин пропал в Польше Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше.

Происшествия Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.

Общество Закон о пчеловодстве поправят после массовой гибели пчел на Алтае Предполагается поправить пункт 8 статьи 13 "Организация охраны, рационального использования медоносных пчел и источников медосбора" Закона Алтайского края от 6 декабря 2010 года N 110-ЗС "О пчеловодстве".

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.

Экономика Группа «Черкизово» во 2 квартале увеличила продажи свинины на 18% Объем продаж курицы Группой "Черкизово" во 2 квартале 2019 года составил 171,5 тыс. тонн увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря запуску активов, приобретённых в конце 2018 года.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

Кино Rambler покажет сериал про Остапа Бендера Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софью Квашилаву, зрители смогут увидеть любимого персонажа в двух вариантах: сначала в кинотеатрах покажут четыре части нового фильма, а затем ленты адаптируют под формат сериала.

Происшествия Жертвами урагана в Греции стали россиянин и его годовалый сын Жертвами сильного урагана на полуострове Халкидики стал турист из России с маленьким сыном.

Общество Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.

Происшествия Экс-подполковник ФСБ арестован в Краснодаре Бывший подполковник краевого УФСБ Константина Николинко арестован по подозрению в превышении должностных полномочий.