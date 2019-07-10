Экономика
Суд в США отклонил иск Лебедева к Вексельбергу и БлаватникуПолит.ру 02:11
Верховный суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора и бизнесмена Леонида Лебедева к миллиардерам Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу с требованием выплаты порядка 2 млрд долларов — доли от продажи компании ТНК-ВР, передает Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
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Суд Нью-Йорка отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева к бизнесменам Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу, передает Bloomberg.Ведомостивчера в 15:41
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