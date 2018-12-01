с чего всё началось

Федеральный суд Соединенных Штатов обязал Северную Корею выплатить семье погибшего студента Отто Вомбиера 501 млн долларов. Соответствующую информацию приводит Газета.Ru со ссылкой на Axios. Вомбиер оставался под арестом в КНДР 17 месяцев.

Общество Общество Названо лучшее российское шампанское В категории игристые вина, произведенные классическим методом, лучшим стало розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла.

Транспорт Транспорт Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год «С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.

Происшествия Происшествия Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.

Транспорт Транспорт «Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.

Политика Политика Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.

Авто Авто Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).

Экономика Экономика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Политика Политика В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме» Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".

Политика Политика В Украине увидели раздражитель для Запада Украина становится раздражителем для США и европейских стран.

Политика Политика Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

Происшествия Происшествия В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию 16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.

Экономика Экономика Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб «Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Культура Культура Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика» Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти упала сразу на 6,32% — фьючерс марки Brent с поставкой в феврале 2019 года стоит 50,42 доллара за баррель.

Политика Политика Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.

Хоккей Хоккей В НХЛ признали 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала 600-ю шайбу в карьере форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом в 2018 году.

Армия и оружие Армия и оружие Корвет «Громкий» передан Тихоокеанскому флоту Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае упал метеорит Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.

Происшествия Происшествия Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына заказным Потерпевшая сторона в рамках уголовного дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена считает, что убийство призера Олимпийских игр было заказным, передает "РИА Новости".

Происшествия Происшествия Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека Как минимум 281 человек погиб в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии. Получили ранения — более тысячи.

Происшествия Происшествия ФСИН выявила факты рабского труда в мордовской ИК-14 По сообщению ФСИН, в исправительном учреждении, где отбывала часть срока участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, выявлены факты незаконного привлечения осужденных к труду.

Политика Политика Американская торговая палата оценила активность компаний США в России Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко прокомментировал активность американских компаний в Российской Федерации на фоне напряжённых отношений между двумя странами.

Финансы Финансы Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия Происшествия На Алтае пьяный депутат избил двух женщин и подростка

Происшествия Происшествия В Челябинской области содержавшийся в вольере медведь напал на мужчину В Челябинской области медведь нанес смертельные травмы жителю города Озёрск, который содержал найденное в лесу животное в вольере, сообщает 25 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Происшествия Происшествия Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.

Происшествия Происшествия Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался Полиция задержала криминального авторитета, 63-летнего Виктора Мошкова, известного как Мошок, который сбежал неделю назад из психиатрической больницы в Новосибирске.

Происшествия Происшествия В РАН не зафиксировали падения метеорита в Хабаровском крае В понедельник, 24 декабря, научный руководитель Геофизической службы РАН Алексей Маловичко рассказал журналистам издания N+1, что ученые не зафиксировали момент падения метеорита неподалеку от Хабаровска, который, по одной из версий, мог стать причиной обрушения горы и завала реки Буреи.