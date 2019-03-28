Политика

Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии БутинойREGNUM 10:53

Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
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Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

RT на русском10:15

Названа дата вынесения приговора Марии Бутиной

Известия10:28

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Интерфакс10:26

Вынесение приговора Марии Бутиной состоится 26 апреля

ТАСС10:40

Названа дата вынесения приговора Бутиной

Газета.Ru10:14

Бутину могут выслать из США сразу после приговора, заявил адвокат

РИА Новости10:31

Вынесение приговора россиянке Марии Бутиной в американском суде состоится 26-го апреля

Эхо Москвы10:30
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Политика

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В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
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Обновлено в 06:28
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Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
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Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
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Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
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Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.
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Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о том, что сейчас страны-члены НАТО разрабатывают новые возможные меры против России, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.
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Армия и оружие

Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане

Подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища 29 марта осуществит подрывы льда на четырех реках Татарстана — Свияге, Ике, Кубне и Меше.
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Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене

Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
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