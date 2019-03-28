Политика
Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии БутинойREGNUM 10:53
Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Политика
Журналисты нашли у Зеленского незадекларированную виллу в Италии
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет виллой в Италии, которая не упоминается в его декларации.
Обновлено в 11:59
Футбол
Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Дагестане против сотрудников ПФР возбудили дела за фиктивные пенсии
Против сотрудников Пенсионного фонда в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13:46
Культура
«Секс в большом городе» получит продолжение
Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:41
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Технологии
Каз Хираи окончательно покидает Sony
Прошлой весной Каз Хираи покинул пост президента и генерального директора Sony, заняв пост председателя Sony Corporation.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Футбол
Куртуа: «Азар хочет перейти в „Реал“»
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о возможном воссоединении на клубном уровне с вингером "Челси" Эденом Азаром.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»
В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:56
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
В Тарусе проходит съезд сторонников Навального
Обновлено в 07:33
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии
Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков о выборе лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено в 09:07
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем
На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Политика
Помпео рассказал о новых мерах НАТО против России
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о том, что сейчас страны-члены НАТО разрабатывают новые возможные меры против России, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.
Обновлено в 05:28
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Политика
«Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной
Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане
Подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища 29 марта осуществит подрывы льда на четырех реках Татарстана — Свияге, Ике, Кубне и Меше.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене
Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46