Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Авто АвтоВАЗ возобновил производство машин С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.

Авто Renault начала продажи купе-кроссовера Renault Arkana в России Сегодня, 5 июля, в России официально стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana отечественной сборки.

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.

Экономика Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.

Политика Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.

Шоу-бизнес Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.

Шоу-бизнес Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Футбол Буффон взял в «Ювентусе» новый номер Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.

Политика Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17 Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Авто Электрический гиперкар Lotus получил название Evija Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Футбол Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара» Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».

Политика Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.

Происшествия В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.

Наука 7 мифов о глобальных изменениях климата: от заявлений Дональда Трампа до необратимости катастрофы Миф № 1. Климат уже менялся раньше В течение 4,5-миллиардной истории Земли климат несколько раз сильно менялся — и это правда.

Шоу-бизнес 55-летняя Маша Распутина шокировала носом, как у Майкла Джексона «Майкл Джексон жив!» — написал один из комментаторов под фото, вызвав ожесточенное противостояние фанатов и хейтеров Распутиной.

Здоровье Врачи бесплатно помогли отцу, собиравшемуся продать почку ради сына В Индонезии мужчина решил продать почку, чтобы оплатить операцию для своего сына, но врачи сжалились и согласились провести лечение бесплатно.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.