Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Политика Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».

Политика Владимир Путин рассказал о планах после президентского срока Президент России Владимир Путин дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera, в ходе которого рассказал о своих планах после 2024 года, когда истечет срок его полномочий.

Общество В Башкирии обрушился деревянный мост из сериала «Вечный зов» На обрушение моста обратили внимание пользователи соцсетей. Говорить об угрозе в Башкирии стали еще несколько лет назад.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Политика Партия Зеленского теряет поддержку избирателей, показал опрос Партия команды президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось до 42,3%, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.

Авто «Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ» Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.

Происшествия В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.

Экономика Продаётся всё. Кричевский указал на разочарование российского бизнеса Экономист Никита Кричевский фиксирует рост продаж готового бизнеса, особенно в крупных городах России.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Происшествия В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.

Кино Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли 19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.

Спорт Пловец Никитин завоевал бронзовую медаль Универсиады На Всемирной летней Универсиаде-2019 в Неаполе пловец Антон Никитин принёс третью медаль в копилку сборной России.

Политика Путин уволил трех генералов силовых структур Путин уволил ряд генералов силовых ведомств России Кроме того, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.

Футбол Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.

Политика ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

Общество Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна» Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.