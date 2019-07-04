Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»РБК вчера в 13:20
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.
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Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты
Интерфаксвчера в 10:23
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