Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Шоу-бизнес Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.

Финансы Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.

Политика Посла Венгрии вызвали в МИД Украины Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.

Технологии Сбербанк сообщил о смене главы разработчика своего мессенджера Генеральным директором компании «Диалог», разработчика платформы для мессенджера Сбербанка, назначена Марина Настасенко, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Футбол Кононов объявил об отмене выборов капитана «Спартака» Ранее Кононов сообщил, что новый капитан команды будет назначен путём проведения выборов среди игроков по окончании первого тренировочного сбора.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Происшествия Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой 66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.

Игры На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.

Энергетика В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.

Наука Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию Как поясняют психологи, воздействуя на тело и переживая еще более сильные эмоции, моржи снижают тревожность.

Происшествия В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами "В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.

Происшествия Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.

Авто В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Авто АвтоВАЗ возобновил производство машин С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.

Гаджеты На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50 Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.

Общество Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.