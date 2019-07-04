Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»РИА Новости 11:50

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Взгляд.ру10:46

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфакс10:23

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

РБК13:20

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

РИА Новости11:50

Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАСС11:22

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUM11:06

Суд отказался поддержать Литву в споре с «Газпромом»

Газета.Ru13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:54, Вашингтон
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

«Перетянутая жаба» – Фанаты высмеяли Костенко в платье из «тряпки»

Фанаты тут же высмеяли Костенко в платье из «тряпки с ярмарки».
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

США перебросят беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию

Обновлено в 12:35
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Политика

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
Обновлено в 16:17
Технологии

Сбербанк сообщил о смене главы разработчика своего мессенджера

Генеральным директором компании «Диалог», разработчика платформы для мессенджера Сбербанка, назначена Марина Настасенко, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Футбол

Кононов объявил об отмене выборов капитана «Спартака»

Ранее Кононов сообщил, что новый капитан команды будет назначен путём проведения выборов среди игроков по окончании первого тренировочного сбора.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Футбол

Роббен объявил о завершении карьеры

Обновлено в 11:29
Интернет

Масштабный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Игры

На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей

Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.
Обновлено в 09:41
Энергетика

В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши

Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.
Обновлено в 15:41
Футбол

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:26
Наука

Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию

Как поясняют психологи, воздействуя на тело и переживая еще более сильные эмоции, моржи снижают тревожность.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами

"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Авто

В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено в 16:20
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Гаджеты

На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50

Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Авто

В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana

В России стартовали продажи нового кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное