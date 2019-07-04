Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»РИА Новости 11:50

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Взгляд.ру10:46

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфакс10:23

Швеция отклонила требование Литвы отменить решение по спору с «Газпромом»

News.ru12:17

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

РИА Новости11:50

Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАСС11:22

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUM11:06

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

РБК13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Политика

Всем официальным лицам Сербии запретили въезд в Косово

Власти частично признанной Республики Косово запретили въезд на территорию самопровозглашенного государства всем официальным лицам из Сербии.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой

Обновлено в 07:53
Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»

Обновлено в 12:21
Армия и оружие

«Аллигатор» против Apache: преимущества Ка-52 перечислили в США

Обновлено в 10:48
Общество

Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним

Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
Обновлено в 12:31
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Общество

Следующую партию косаток выпустят из «китовой тюрьмы» через две недели

Обновлено в 12:07
Политика

Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово

Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.
Обновлено в 13:02
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Петропавловске-Камчатском автобус въехал в остановку, погиб ребёнок

В Петропавловске-Камчатском рейсовый автобус въехал в группу людей, ожидающих транспорт на остановке.
Обновлено в 04:49
Происшествия

СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Гаджеты

Xiaomi выпустит особую версию Redmi K20 Pro для фанатов «Мстителей»

Обновлено в 05:39
Происшествия

В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением

Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Футбол

Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 12:51
Общество

Ученый назвал возможную причину массовой гибели пчел в Удмуртии

Массовая гибель пчел в четырех районах Удмуртии могла произойти из-за применения средств защиты растений в сельском хозяйстве.
Обновлено в 10:48
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Турист погиб из-за извержения вулкана на итальянском острове

Мощное извержение вулкана произошло на острове Стромболи к северу от Сицилии.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50

Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Футбол

Футболист Роббен объявил о завершении карьеры

Голландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. 35-летний игрок отметил, что это решение стало самым трудным в его жизни.
Обновлено в 12:57
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Наука

Человеческий эмбрион растили 10 дней в научных целях

Учёные Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке (США) на протяжении 10 дней выращивали в лаборатории эмбрион человека из стволовых клеток для наблюдения за первыми днями развития, сообщает Хайтек, ссылаясь на зарубежный сайт ScienceAlert.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Политика

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное